Анна Седокова рассказала о тайнах «ВИА Гры» и обвинениях в домогательствах

Анна Седокова ответила на обвинения в домогательствах к ее бывшему руководству. Экс-участница группы «ВИА Гра» пояснила о тайнах и боли, которая скрывалась за красивой картинкой популярного коллектива.

В одном из ток-шоу на российском телевидении гостем программы была Ирина Меладзе, бывшая супруга певца Валерия Меладзе. Рассказывая о своей жизни, она также ответила и на интересующие многих вопросы личных отношений экс-мужа и его брата с другими женщинами. Ранее на харассмент со стороны Константина Меладзе намекнула исполнительница Ани Лорак. Однако, по словам Ирины Меладзе, никаких аморальных действий со стороны творческого тандема не было. Более того, ситуация была абсолютно противоположной. Некоторые участницы продюсструемой Константином Меладзе группы «ВИА Гра» порой сами претендовали на излишнее внимание руководства.

При этом бывшая возлюбленная Валерия Меладзе пояснила и о конкретной участнице коллектива, которая, по ее мнению, буквально домогалась братьев. Не называя имени, Ирина Меладзе указала, что сейчас эта артистка является многодетной матерью. Из этой информации многие сделали вывод, что речь идёт об Анне Седоковой, которая уже трижды побывала замужем и родила троих детей. Успешная певица и супруга спортсмена Яниса Тиммы не оставила без внимания подобный выпад.

В беседе с журналистами Седокова призвала Ирину Меладзе не скрывать имя девушки, которая якобы пыталась завести роман с продюсером и певцом. 38-летняя артистка высказала предположение, что экс-супруга Валерия Меладзе не хотела оскорбить ее и навредить ее семье. Однако ситуация сложилась так, что во избежание недопониманий лучше выяснить все подробности. Со слов Седоковой, у группы «ВИА Гра» было много красивых хитов и не менее блистательная карьера, однако все это – лишь картинка. За ней скрывается много боли, заверяет певица. Не забыла Седокова и упомянуть о выпущенной нею ранее книге о творчестве популярного коллектива. В произведении содержится много ярких моментов и ранее никому не известных тайн, но самые страшные и шокирующие сведения исполнительница публиковать все же не стала.

Источник: inforeactor.ru