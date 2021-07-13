Менеджер МакSим призналась, почему скрывает правду о состоянии здоровья артистки

В своем микроблоге Instagram Маргарита Соколова призвала поклонников не верить «впрыскам ядовитой информации» в Сети. Менеджер певицы МакSим призналась, почему она скрывает правду о состоянии здоровья артистки, которая пребывает в коме.

По словам Маргариты Соколовой, ее утро началось «с переполоха» и «якобы достоверных сведений подруги МакSим». Журналисты вновь распространили неправдивую информацию о Марине Максимовой. Менеджер артистки призвала поклонников сохранять веру и спокойствие. Есть некоторые показатели, которые говорят об улучшении состояния певицы. В комментариях у нее спросили, почему она сама не держит фолловеров в курсе событий, чтобы не появлялись такие слухи и сплетни в Сети. Маргарита Соколова ответила, что «существует врачебная тайна» и без согласия родственников МакSим она ничего не может разглашать. Она напомнила, что есть такая информация, которая касается только близкого окружения человека.

Как пишет издание «Глобалмск», Марина Максимова уже месяц борется с тяжелой пневмонией. На данный момент артистка подключена к аппарату ИВЛ. Врачи пока не делают каких-либо прогнозов по поводу выздоровления знаменитости.