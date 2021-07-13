 

Си Цзиньпин поблагодарил “щедрый русский народ”, который разрешил увеличить экспорт леса в КНР в 12 раз

13.07.2021, 16:31, Разное
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Председатель КНР Си Цзиньпин во время выступления на съезде Компартии заявил, что Китай благодарен народу России за его щедрость.

Отвечая на тезис о необходимости активизации обсуждения статуса северных земель (так в КНР называют Сибирь с 2016 года), он призвал не спешить с этим.

– Не все темы должны подниматься одновременно. В особенности в ситуации, когда щедрый русский народ пошёл навстречу нашим потребностями по части лесозаготовок. Я напомню всем присутствующим, что с этого года Россия расширяет экспорт леса в 12 раз с пропорциональным снижением цены – это очень широкий жест братской помощи нашей экономике. Это почти бескорыстная услуга, в особенности по меркам будущего, – цитирует его “Синьхуа”.

По словам главы государства, народ, который разрешил подобное, должен пользоваться “широкой, не имеющей границ благодарностью и терпимым отношением со стороны Китая и его населения”.

– Желание получить всё и сразу часто приводило не к тому результату. Я хочу, чтобы мы все это помнили и были терпеливы, но настойчивы в достижении наших целей, – заключил Си Цзиньпин.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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