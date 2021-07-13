 

Эксперт: Статья Путина – предупреждение тем, кто хочет посеять раздор между русскими и украинцами

13.07.2021, 16:28, Новости дня
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Статья президента РФ Владимира Путина «Об историческом единстве русских и украинцев» — важный сигнал тем силам, которые надеются посеять рознь между братскими народами, считает глава Комиссии ОП РФ по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений Владимир Зорин.

«Статья Владимира Путина посылает несколько сигналов мировому сообществу, братским народам Украины и Республики Беларусь. Адресован этот посыл в будущее, которое возможно только в единстве трех братских народов», – приводятся его слова в Telegram-канале ОП России.

По его словам, президент «говорит о том, что, по сути, украинские элиты решили обосновать независимость своей страны через отрицание ее прошлого. Стали мифологизировать и переписывать историю, вымарывать из нее все, что нас объединяет, говорить о периоде пребывания Украины в составе Российской империи и СССР, как об оккупации».

«Исторический опыт показывает, что это есть путь в никуда, он разрушителен, прежде всего, для самого украинского государства. Нельзя не согласиться с тем, что курс на насильственную ассимиляцию, на формирование этнически чистого украинского государства, агрессивно настроенного к России, по своим последствиям сравним с применением против нас оружия массового поражения», – подчеркнул Зорин.

Он также отметил, что «важный сигнал состоит в предупреждении тех сил, которые надеются посеять раздор между нашими народами. Мы никогда не допустим, подчеркивается в статье, чтобы наши исторические территории и живущих там близких для нас людей использовали против России».

«Думаю, подавляющее большинство простых русских и украинцев понимают, что нашим странам нельзя идти по пути конфронтации, вместе мы всегда были и будем многократно сильнее и успешнее. Это и есть историческая правда, какие бы планы не строили наши недоброжелатели», – заключил глава комиссии.

Текст статьи российского президента «Об историческом единстве русских и украинцев» был опубликован в понедельник на сайте Кремля. Путин заявил, что убежден в единстве российского и украинского народов, с уважением относится к украинскому языку и традициям. Он отметил, что общее культурное наследие поделить невозможно, а возникшая между Россией и Украиной стена – большая общая беда и трагедия. В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский заявил, что пока детально не ознакомился со статьей, отметив, что готов некоторые моменты обсудить в ходе личной встречи. 



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