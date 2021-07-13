 

В Петербурге суд назначил наказание захватившему детей в заложники мужчине

13.07.2021, 16:28, Новости дня
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Колпинский районный суд Санкт-Петербурга приговорил к 1,5 года колонии-поселении Дениса Бельтюкова, обвиняемого в захвате и в угрозе убийства шестерых детей в конце 2020 года, сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

«Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком 1,5 года в колонии-поселении», – заявили в пресс-службе, передает ТАСС.

Ранее в правоохранительных органах заявили, что обвиняемый в захвате в заложники детей в Петербурге мужчина признан вменяемым, он не нуждается в лечении.

Напомним, вооруженный мужчина в ноябре 2020 года захватил в заложники шестерых детей в квартире в пригороде Петербурга, он угрожал им.

Причиной инцидента мог стать бытовой конфликт. Выяснилось, что он состоит на учете в психоневрологическом диспансере (ПНД). Кроме того, мужчина имел проблемы с наркотиками. Генерал-майор внутренней службы МВД в отставке Владимир Ворожцов пояснил в комментарии газете ВЗГЛЯД, что одной из главных задач при проведении операции по освобождению заложников является возможное сохранение жизни самому преступнику, поэтому сотрудники полиции изначально не пытались ликвидировать пьяного захватчика из Санкт-Петербурга.



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