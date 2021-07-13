 

Володин и Громов обсудили вопросы законодательного обеспечения поддержки ветеранов

13.07.2021, 16:26, Разное
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Вячеслав Володин, а также председатель “Боевого братства”, Герой Советского Союза, генерал-полковник Борис Громов и депутат Госдумы Дмитрий Саблин осмотрели экспозицию музея. Во время встречи спикер ГД и экс-губернатор Московской области обсудили вопросы законодательного обеспечения поддержки ветеранов и решения проблем семей военнослужащих.

Володин отметил, что “Боевое братство” помогает и поддерживает семьи погибших военнослужащих и ветеранов. Благодаря работе ветеранских общественных организаций такая поддержка становится более эффективной и адресной, уверен председатель Госдумы.

Он также считает, что эту работу необходимо продолжать, нужно учесть опыт в рамках законодательного обеспечения вопросов социальной поддержки семей военнослужащих и ветеранов боевых действий. По словам политика, это касается в том числе медицинской помощи и санаторно-курортного лечения военнослужащих, а также помощи семьям погибших военных.

“Вы отдали себя сохранению памяти тех, кто с вами прошел Афганистан и “горячие точки” в разных частях мира, боролся с терроризмом далеко за пределами нашей Родины. Все то, что вы делаете, оказывая помощь ребятам, увековечивая их память, крайне важно”, – сказал Володин.

Громов выразил благодарность спикеру ГД за высокую оценку работы. Он отметил, что “Боевое братство” будет продолжать свою деятельность, ведь очень важно сохранять историческую память. “Не будет памяти – ничего не будет. Будут опять нам указывать с Запада, с Востока, с Юга, как нам жить. А нам это не нужно”, – заявил председатель организации.



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