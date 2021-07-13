 

Не в настроении: Летиция Каста и Луи Гаррель на премьере фильма BAC Nord в Каннах

13.07.2021, 15:56, Разное
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Как мы и предполагали, Луи Гаррель и Летиция Каста не ограничатся одним выходом за день. Вчера днем пара, у которой в марте родился первый общий ребенок, презентовала фильм La Croisade. На фотоколле режиссер и исполнительница главной роли были в прекрасном настроении, они смеялись, мило переглядывались и охотно фотографировались. Но спустя несколько часов настрой супругов резко переменился.

На красную ковровую дорожку 38-летний Луи и 43-летняя Летиция вышли вместе, но держались как-то отстраненно. А через несколько минут Гаррель и вовсе попросил его не фотографировать, сделав однозначный жест рукой, и покинул дорожку. Оставшееся время Летиция, ставшая весной мамой в четвертый раз, позировала папарацци в одиночестве.

Для вечернего выхода супермодель сменила одно короткое платье на другое: если днем она сияла в ярком платье с цветочным принтом, то после предпочла черное платье-бандо с фигурным верхом и низом. К нему она подобрала длинные серьги и браслет с бриллиантами, а также черные лодочки на шпильке. Луи так же был в черном, однако вместо туфель надел кроссовки.

Луи Гаррель и Летиция КастаАдель Экзаркопулос

Паскаль Кочето, Летиция Каста и Луи Гаррель

Французский криминальный триллер BAC Nord рассказывает о полицейской бригаде, которой приходится работать в самых опасных районах на севере Марселя. В этой части города уровень преступности выше, чем где-либо во Франции. На этом Каннском кинофестивале картину покажут вне конкурсной программы.

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