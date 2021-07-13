Принцесса Евгения внезапно отменила крестины своего пятимесячного сына

Как сообщают британские СМИ, крестины первенца принцессы Йоркской – Августа Филиппа Хоука Бруксбэнка – были отменены в последний момент, буквально за несколько часов до назначенного времени. Официальная причина – “угроза коронавирусной инфекции”. Непонятно, то ли кто-то из гостей получил положительный результат на тест, то есть кто-то контактировал с зараженным. В любом случае, мероприятие отменили, а новую дату пресс-служба дворца пока не сообщила.

Торжественную церемонию планировали провести, по традиции, в Королевской часовне Всех Святых, а среди гостей должны были быть самые близкие родственники: прабабушка Августа, королева Елизавета II, принц Эндрю и Сара Фергюсон, а также тетя виновника торжества – принцесса Беатрис и с мужем Эдоардо Мапелли Моцци, которые скоро станут родителями. Всего на мероприятии ожидалось, согласно правилам, установленным на время пандемии, не более 30 человек. И поскольку среди приглашенных есть лица, находящиеся в зоне риска, – 95-летняя королева и беременная принцесса – уровень мер предосторожности максимальный. Принцесса Евгения и Джек Бруксбэнк с новорожденным сыном Августом, март 2021 года

Принцессы Евгения и Беатрис

Принцесса Евгений и королева Елизавета II

Надо сказать, что сама принцесса ведет довольно открытый образ жизни. Недавно она поделилась кадрами с прогулки с сыном по Грин-парку, а месяц назад вместе с мужем Джеком Бруксбэнком посетила презентацию книги британской телеведущей и бизнесвумен Поппи Джейми, которая прошла в Лондоне.

Напомним, принцесса Евгения и Джек Бруксбэнк познакомились больше 10 лет назад на отдыхе в Швейцарии. Летом 2016-го британские СМИ писали о помолвке пары, но тогда новость была опровергнута семьей принцессы. На следующий шаг в отношениях Евгения и Джек решились лишь спустя 1,5 года – о том, что они собираются стать мужем и женой, пара объявила в январе 2018-го. Их свадьба состоялась 12 октября 2018-го. Церемония прошла в часовне Святого Георгия на территории Виндзорского замка. 8 февраля 2021 года принцесса Евгения отправилась в Портлендскую больницу, где родилась сама, и в 8:55 утра 9 февраля родила сына весом 3 килограмма 600 граммов.