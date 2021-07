Без Роналду. УЕФА представил символическую сборную Евро 2020

Костяком коллектива стали пять итальянских футболистов, три представителя Англии и по одному игроку из Дании, Испании и Бельгии.

При этом главный бомбардир турнира Криштиану Роналду не попал в эту символическую сборную.

Сборная выглядит следующим образом:

вратарь: Джанлуиджи Доннарумма (Италия). Его УЕФА назвал лучшим игроком Евро 2020;

защитники: Кайл Уокер (Англия), Леонардо Бонуччи (Италия), Гарри Магуайр (Англия), Леонардо Спинаццола (Италия);

полузащитники: Жоржиньо (Италия), Пьер-Эмиль Хойбьерг (Дания), Педри (Испания);

нападающие: Рахим Стерлинг (Англия), Ромелу Лукаку (Бельгия), Федерико Кьеза (Италия).

* Introducing the official Team of the Tournament for #EURO2020

Who would be your captain? * pic.twitter.com/goGLi6qQzj

— UEFA EURO 2020 (@EURO2020) July 13, 2021

Контекст:

Евро 2020 проходило в 2021 году из-за пандемии коронавирусной инфекции. Победу завоевала сборная Италии, победив в финале Англию. Матч закончился со счетом 1:1, но Италия была сильнее в серии пенальти.

Сборная Украины прекратила борьбу за чемпионство на стадии 1/4 финала, проиграв сборной Англии со счетом 0:4.

—