 

“Ладненький такой”, “Надо еще сестренку”. Молодая жена Петросяна показала подросшего сына Вагана

13.07.2021, 15:46, Новости дня
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“Мальчик с открытки”, – подписала фото Брухунова. Отвечая на вопросы подписчиков, она уточнила, что 13 июля сыну исполнится год и четыре месяца.

“Лапулька. Ладненький такой”, – отреагировали на фото подписчики жены Петросяна.

“Классно! Как подрос. Татьяна, надо еще сестренку”, – оценили фото пользователи сети.

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Публикация от Татьяна Брухунова (@bruhunova)

Контекст:

Петросян и Брухунова тайно поженились в декабре 2019 года. На тот момент она была его помощницей в театре. 13 марта 2020 года у пары родился сын Ваган. Осенью того же года супруги впервые подтвердили свои отношения и показали сына. 

Ваган – первый ребенок для Брухуновой и второй для Петросяна. Старшая дочь юмориста Викторина родилась в 1968 году. У нее есть двое сыновей и внук. Артист не поддерживает отношения с 52-летней дочерью.

До брака с Брухуновой шоумен был женат на коллеге Елене Степаненко. Пара зарегистрировала брак в 1985 году, а в ноябре 2018 года суд расторг их союз. 10 июня 2021 года суд вынес решение о разделе имущества бывших супругов.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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