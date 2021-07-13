 

Меркель сказала, что в Германии пока не будут вводить обязательную вакцинацию от COVID-19

13.07.2021, 15:46, Новости дня
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“В настоящий момент мы находимся на этапе, когда мы можем рекламировать вакцинацию. Готовность к вакцинации высока”, – сказала она.

Канцлер призвала вакцинироваться от коронавируса.

“Главный вопрос – сколько людей получают вакцинацию. Чем больше нас вакцинируют, тем свободнее мы снова будем. Прививка защищает не только вас, но и тех, кто вам близок, кто важен для вас, кого вы любите”, – сказала она.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Массовая вакцинация началась в мире в конце 2020 года. По информации Bloomberg, в Германии сделали уже почти 82 млн прививок от коронавируса, полностью вакцинированы 42,6% населения.

12 июля президент Франции Эммануэль Макрон объявил об обязательной вакцинации для всех сотрудников больниц, домов престарелых и учреждений для людей с инвалидностью.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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