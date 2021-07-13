 

Полиция задержала мужчину, причастного к огнестрельному ранению 9-летнего мальчика в Новограде-Волынском

13.07.2021, 15:46, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Правоохранители установили причастность к инциденту жителя Киева, а также нашли подтверждения того, что ребенка ранили во дворе дома. С места происшествия были изъяты шар калибром 9 мм и другие вещественные доказательства.

“Также было установлено, что к нанесению ребенку огнестрельного ранения причастен житель Киева, военнослужащий, знакомый отца, который приехал накануне. Предварительно, происшествие произошло вследствие неосторожного обращения с оружием. В ходе неотложного обыска в его автомобиле были обнаружены и изъяты оружие, в том числе автоматическое, разнокалиберные боеприпасы и взрывоопасные вещества”, – заявил начальник главного управления Нацполиции в Житомирской области Юрий Олейник.

Открыто уголовное производство по ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) и ч. 1 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание – восемь лет лишения свободы.

Контекст:

12 июля в больницу Новограда-Волынского Житомирской области доставили девятилетнего мальчика со сквозным огнестрельным ранением спины. В полиции сначала сообщили, что по предварительной информации, ребенок был ранен на берегу реки, однако это не подтвердилось. 

Пострадавшего ребенка на вертолете системы авиационной безопасности Министерства внутренних дел доставили в Киев. Его будут лечить медики больницы “Охматдет”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

01.08 / Нет оснований считать действия полиции при ликвидации Скрипника неправомерными – ГБР

07.03 / Боевики на Донбассе обстреляли украинские позиции с гранатометов и пулеметов – ООС

15.12 / На стабилизацию цен на продукты согласились 60 торговых сетей

16.09 / Назван срок начала массовой вакцинации от COVID-19 в Подмосковье

27.07 / ФСБ сообщает о предотвращении массовой стрельбы в Москве

15.08 / Зеленский назвал переданных Минском россиян «демонами войны» и пригрозил последствиями

24.10 / Посольство США рекомендовало американцам в Беларуси запастись едой и изучить пути для отъезда

01.08 / Жириновский считает лучшим вариантом возвращение Беларуси “к родным берегам” по примеру Крыма

09.05 / Воздушную часть парада в Москве открыли Ми-26

20.09 / Разработчик “Новичка”: Навальный был отравлен за один – три часа до отъезда в аэропорт Томска

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика