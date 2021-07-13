Полиция задержала мужчину, причастного к огнестрельному ранению 9-летнего мальчика в Новограде-Волынском

Правоохранители установили причастность к инциденту жителя Киева, а также нашли подтверждения того, что ребенка ранили во дворе дома. С места происшествия были изъяты шар калибром 9 мм и другие вещественные доказательства.

“Также было установлено, что к нанесению ребенку огнестрельного ранения причастен житель Киева, военнослужащий, знакомый отца, который приехал накануне. Предварительно, происшествие произошло вследствие неосторожного обращения с оружием. В ходе неотложного обыска в его автомобиле были обнаружены и изъяты оружие, в том числе автоматическое, разнокалиберные боеприпасы и взрывоопасные вещества”, – заявил начальник главного управления Нацполиции в Житомирской области Юрий Олейник.

Открыто уголовное производство по ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) и ч. 1 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание – восемь лет лишения свободы.

Контекст:

12 июля в больницу Новограда-Волынского Житомирской области доставили девятилетнего мальчика со сквозным огнестрельным ранением спины. В полиции сначала сообщили, что по предварительной информации, ребенок был ранен на берегу реки, однако это не подтвердилось.

Пострадавшего ребенка на вертолете системы авиационной безопасности Министерства внутренних дел доставили в Киев. Его будут лечить медики больницы “Охматдет”.

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