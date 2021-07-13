На дне Камы обнаружено древнее затонувшее судно

Исследователи пока остерегаются называть точную дату кораблекрушения, произошедшего на Каме. Для того чтобы дать конкретный ответ на данный вопрос, нужно провести тщательные исследования, говорят ученые.

Пока же они говорят, что затонувшее судно, обнаруженное на двадцатиметровой глубине вблизи деревни Хохловка в Пермском крае, могло быть построено между семнадцатым и девятнадцатым веками.

Затонувшее судно было обнаружено во время недавней археологической экспедиции, организованной сотрудниками Пермского университета. Очевидно, что в древности его использовали для перевозки каких-то грузов. Конкретнее можно будет это установить в процессе дальнейших исследований, отмечают эксперты.