Максима Галкина сравнили с «Аполлоном» после эффектного прыжка в воду

В своем микроблоге Instagram Максим Галкин опубликовал видео, на котором запечатлен его прыжок в море. После ныряния супруга Аллы Пугачевой сравнили с «Аполлоном» из-за его рельефных мускул.

Поклонники предположили, что юморист запечатлел эти кадры во время своей недавней поездки в Европу. Фанаты назвали этот прыжок «отличным», но отметили, что Максим Галкин неровно зашел в воду. Также комментаторы восхитились торсом и подкаченными спортивными ногами артиста. Мужа Примадонны назвали «Дельфином» и сравнили с «Аполлоном».

После публикации видео Максим Галкин опубликовал и фото из той же локации. Он объяснил это тем, что некоторые пользователи Сети не поверили, что прыжок совершен им. На снимке Максим Галкин запечатлен в голубых шортах. Юморист отметил, что нырять совсем не сложно: «Хлобысь и готово!».