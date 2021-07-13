 

Максима Галкина сравнили с «Аполлоном» после эффектного прыжка в воду

13.07.2021, 15:42, Разное
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В своем микроблоге Instagram Максим Галкин опубликовал видео, на котором запечатлен его прыжок в море. После ныряния супруга Аллы Пугачевой сравнили с «Аполлоном» из-за его рельефных мускул.
Поклонники предположили, что юморист запечатлел эти кадры во время своей недавней поездки в Европу. Фанаты назвали этот прыжок «отличным», но отметили, что Максим Галкин неровно зашел в воду. Также комментаторы восхитились торсом и подкаченными спортивными ногами артиста. Мужа Примадонны назвали «Дельфином» и сравнили с «Аполлоном».

После публикации видео Максим Галкин опубликовал и фото из той же локации. Он объяснил это тем, что некоторые пользователи Сети не поверили, что прыжок совершен им. На снимке Максим Галкин запечатлен в голубых шортах. Юморист отметил, что нырять совсем не сложно: «Хлобысь и готово!».



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