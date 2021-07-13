Манукян раскритиковал многомиллионные траты на выступление Манижи на «Евровидении»

Журналист Вадим Манукян раскритиковал многомиллионные траты на выступление певицы Манижи на конкурсе «Евровидение». На подготовку номера и все организационные моменты в общей сложности пошло 10 миллионов рублей.

Некоторую часть расходов взяли на себя представители «Первого канала». Блогер Вадим Манукян признался, что подобные траты не являются целесообразными. Журналист считает номер, представленный на конкурсе, не самым удачным. По его словам, выступление Манижи можно отнести к провальным. Ему не понравились декорации, а также он не оценил наряд исполнительницы. Сама артистка симпатична журналисту, но выбор песни и постановка номера ему не пришлись по нраву.

Выступление певицы Манижы не стоило тех денег, которые пришлось потратить на подготовку. В то же время он положительно отозвался о номерах Сергея Лазарева на конкурсе «Евровидение». Представленные программы стоили потраченных денежных средств, пишет портал «Глобал. МСК».