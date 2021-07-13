 

Владимир Меньшов в последнем интервью говорил о смерти

13.07.2021, 15:42, Разное
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Ныне покойный режиссер Владимир Меньшов в своем последнем интервью говорил о смерти. Его у мэтра взяла дочь Юлия Меньшова. Ведущая хотела, чтобы ролик стал первым на новом YouTube-канале, но в итоге он оказался последним в жизни ее отца.
Изначально Юлия Меньшова задала вопрос отцу по поводу продолжительности жизни. Отмечая 80-летний юбилей, Владимир Меньшов едва ли не в каждом интервью говорил, что не планировал доживать до этого возраста. Сначала он думал, что его жизнь продлится 27 лет, потом 44 года. Родители создателя фильма «Москва слезам не верит» скончались в 60 лет. Долгое время он думал, что проживет столько же, сколько отец и мать.

Юлия Меньшова заявила, что собиралась обнародовать интервью с отцом в сентябре. Сегодня прошло уже девять дней с момента смерти Владимира Меньшова. Получившийся монтаж ведущая не успела показать папе. Однако она выразила надежду на то, что покойный родитель сможет с небес увидеть материал. С начала мая здоровья мэтра значительно ухудшилось, поэтому просмотр откладывался.

Меньшова в рамках интервью спрашивала, как отец относится к смерти его коллег, которые умирают в том же возрасте, что и он. Режиссер считал нормальным то, что люди его поколения отправляются на тот свет. Меньшов также заявлял, что хотел умереть спокойно в постели, а не на улице. Также он добавил, что ему не страшно уходить из жизни. Эта мысль пугала бы его, если бы ему было 18 лет.

Напомним, что Владимира Меньшова не стало 5 июля. Он скончался от последствий коронавирусной инфекции.

Источник: www.youtube.com



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