 

Су-30 перехватил американский самолет-разведчик над Черным морем

13.07.2021, 15:36, Новости дня
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Российский истребитель сопроводил американский самолет-разведчик у границ России, сообщило Министерство обороны страны.

Радиолокационные средства Южного военного округа зафиксировали воздушную цель над Черным морем, двигавшуюся в сторону российской границы, для перехвата подняли в воздух истребитель Су-30, передает РИА «Новости» со ссылкой на Национальный центр управления обороной (НЦУО, входит в Минобороны).

«Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как самолет радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы EP-3E «Арес» ВВС США и взял на сопровождение. После разворота иностранного военного самолета от государственной границы российский истребитель благополучно вернулся на аэродром базирования», – пояснили в центре.

Также перехват самолета радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы EP-3E «Арес» и самолет-разведчика CL-600 «Челленджер» ВВС США над Черным морем проводился в воскресенье, 11 июля.



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