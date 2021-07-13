Су-30 перехватил американский самолет-разведчик над Черным морем
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Российский истребитель сопроводил американский самолет-разведчик у границ России, сообщило Министерство обороны страны.
Радиолокационные средства Южного военного округа зафиксировали воздушную цель над Черным морем, двигавшуюся в сторону российской границы, для перехвата подняли в воздух истребитель Су-30, передает РИА «Новости» со ссылкой на Национальный центр управления обороной (НЦУО, входит в Минобороны).
«Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как самолет радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы EP-3E «Арес» ВВС США и взял на сопровождение. После разворота иностранного военного самолета от государственной границы российский истребитель благополучно вернулся на аэродром базирования», – пояснили в центре.
Также перехват самолета радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы EP-3E «Арес» и самолет-разведчика CL-600 «Челленджер» ВВС США над Черным морем проводился в воскресенье, 11 июля.
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