Против грозившего скинуть ребенка с балкона мужчины в Иркутске завели дело

В отношении жителя Иркутска, который пробрался на парапет балкона с маленьким ребенком и угрожал его выкинуть возбуждено уголовное дело, сообщила пресс-служба СК России.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 30, части 2 статьи 105 УК РФ (приготовление к убийству малолетнего ребенка). В настоящее время ребенок спасен, мужчина задержан», – сообщается на сайте ведомства.

По данным следствия, причиной поступка стал конфликт подозреваемого с супругой. В настоящее время следователи допрашивают мужчину.

В свою очередь в прокуратуре Иркутской области сообщили, что проверят условия проживания ребенка в семье. По итогам надзорных мероприятий при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Во вторник в Иркутске мужчина пробрался на парапет балкона с маленьким ребенком и пригрозил его выкинуть, правоохранители оцепили место происшествия. Для переговоров с ним привезли его супругу. СМИ сообщали, что поводом для инцидента могло служить подозрение супруги в измене. Позже мужчина вернул ребенка на балкон, его задержали.