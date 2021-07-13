Устроивших массовую драку в Москве иностранцев выдворят из России

Иностранцы, участвовавшие в драке у метро «Кузьминки» в Москве, по решению суда будут выдворены за пределы России, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по столице.

В сообщении на сайте ведомства говорится, что «иностранные граждане, по решению суда, будут выдворены за пределы территории РФ с наложением административного штрафа, также в отношении ряда лиц будет принято решение о неразрешении въезда на территорию России».

Отмечается, что после драки «в территориальные отделы полиции доставлены 103 человека, участвовавшие в конфликте».

В данный момент сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия. По ее результатам будет принято решение в соответствии с законом.

Напомним, на Зеленодольской улице в столичном районе Кузьминки произошла массовая драка. Значительная часть ее участников – приезжие из стран Средней Азии.

В результате драки несколько человек пострадали, получив ранения, в том числе ножевые. Несколько человек госпитализированы.

При этом выяснилось, что полицию Москвы заранее предупредили о предстоящей массовой драке мигрантов.