 

В Беговом откроется культурный центр со школой иностранных языков

13.07.2021, 15:34, Разное
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В последние годы районы Москвы становятся своего рода маленькими городками, ведь в них есть все – от поликлиники до площадок для воркаута, скверы и променады, музеи и театры. Столичные власти поставили задачу: в каждом районе должна развиваться культурная инфраструктура.

Так, в районе Беговой завершено строительство культурно-просветительского центра. Четырехэтажное здание находится по адресу: 5-я улица Ямского поля, владение 23-25, строение 5. Здесь планируется открыть школы иностранных языков, студию рисования, кружки и художественную галерею.

Путь к открытию центра был непростым. Собственники полуразрушенного двухэтажного строения, на месте которого возведен центр, постоянно менялись, а вместе с ними — и концепции освоения территории. Зимой 2019 года аварийное здание было снесено, а в январе 2020-го здесь началось новое строительство.

Дизайн фасада нового культурного центра будет радовать яркими цветами. Его облицевали керамогранитной плиткой оранжевых, салатовых и желтых оттенков. Порадует посетителей и прилегающая территория, где сейчас высаживают деревья, прокладывают пешеходные дорожки, устанавливают скамейки и урны.

“Частный инвестор завершил основные строительные работы и готовит объект к вводу”, – рассказал руководитель Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

Стоит отметить, что Беговой быстро развивается. В конце 2018 года здесь открыли станцию “Савеловская” Большой кольцевой линии. А скоро в районе отремонтируют крыши двух исторических зданий. Также на территории Боткинской больницы возводится корпус скорой помощи.

Напомним, ранее “Дни.ру” подробно писали о ремонте четырех корпусов Боткинской больницы. Специалисты усиливают перекрытия, прокладывают новые инженерные коммуникации, устанавливают современные лифты и совершенствуют систему безопасности. Здесь необходимо заменить более 16 километров сетей, включая девять километров кабельных, более четырех километров тепловых и почти три километра канализационных и водопроводных.



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