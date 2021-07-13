 

Россиян будут штрафовать за отсутствие карты Сбербанка

13.07.2021, 15:31, Разное
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Государственная дума приняла поправки в закон «Об основах национальной экономической безопасности».

Суть документа заключается в противодействии недружественным действиям иностранных государств в отношении граждан РФ.

Поскольку ведущие экономисты и политологи назвали высокой угрозу отключения России от международных платёжных систем Visa и Mastercard, население будут мотивировать путём штрафных санкций использовать банковские карты Сбербанка, названного в законе единственным надежным источником сохранности благосостояния граждан. Мера затронет не только обладателей карт крупнейшего в стране банка, но и тех, кто пользуется услугами других финансовых учреждений.

Россиян будут штрафовать за отсутствие карты Сбербанка– Большинство россиян уже используют карты Сбербанка. Для них банально ничего не изменится. Тех, кто пользуется услугами других банков, мы не заставляем отказаться от них, а просто иметь надёжный резерв, который поможет им сохранить свои средства при любой геополитической обстановке. В идеале нам не хотелось бы в качестве меры убеждения применять штрафы, но иначе пробудить сознание граждан не удастся, — заявил депутат Алексей Греф.

Однофамилец парламентария, глава Сбербанка Герман Греф заверил, что финансовое учреждение обладает необходимыми производственными мощностями для изготовления пластиковых карт.

– Фактически у нас уже готовы карты для каждого гражданина РФ. Сбер обладает всеми необходимыми данными, включая место регистрации и биометрической информацией. Таким образом гражданин может прийти в отделение банка и получить уже готовую карту или несколько карт, или даже заказать её по почте. Главное наше качество – надёжность. Идут года, а Сбер при любой власти чувствует себя отлично, – рассказал Греф.

За отсутствие карты Сбербанка на граждан России будут составляться протоколы об административном нарушении. Штраф составляет 1 500 рублей. Также на рассмотрение Госдумы поступил законопроект, которым россиян обяжут брать не менее одного кредита в течение трех лет.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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