Россиян будут штрафовать за отсутствие карты Сбербанка

Государственная дума приняла поправки в закон «Об основах национальной экономической безопасности».

Суть документа заключается в противодействии недружественным действиям иностранных государств в отношении граждан РФ.

Поскольку ведущие экономисты и политологи назвали высокой угрозу отключения России от международных платёжных систем Visa и Mastercard, население будут мотивировать путём штрафных санкций использовать банковские карты Сбербанка, названного в законе единственным надежным источником сохранности благосостояния граждан. Мера затронет не только обладателей карт крупнейшего в стране банка, но и тех, кто пользуется услугами других финансовых учреждений.

– Большинство россиян уже используют карты Сбербанка. Для них банально ничего не изменится. Тех, кто пользуется услугами других банков, мы не заставляем отказаться от них, а просто иметь надёжный резерв, который поможет им сохранить свои средства при любой геополитической обстановке. В идеале нам не хотелось бы в качестве меры убеждения применять штрафы, но иначе пробудить сознание граждан не удастся, — заявил депутат Алексей Греф.

Однофамилец парламентария, глава Сбербанка Герман Греф заверил, что финансовое учреждение обладает необходимыми производственными мощностями для изготовления пластиковых карт.

– Фактически у нас уже готовы карты для каждого гражданина РФ. Сбер обладает всеми необходимыми данными, включая место регистрации и биометрической информацией. Таким образом гражданин может прийти в отделение банка и получить уже готовую карту или несколько карт, или даже заказать её по почте. Главное наше качество – надёжность. Идут года, а Сбер при любой власти чувствует себя отлично, – рассказал Греф.

За отсутствие карты Сбербанка на граждан России будут составляться протоколы об административном нарушении. Штраф составляет 1 500 рублей. Также на рассмотрение Госдумы поступил законопроект, которым россиян обяжут брать не менее одного кредита в течение трех лет.

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