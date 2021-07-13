 

Мнение: Как я в очередной раз убедился, что больные коммунизмом без вранья таки не могут.

13.07.2021, 15:30, Разное
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Один верующий в великий совок написал, что этот самый великий прекрасный совок якобы всем давал равные права. Нет, я понимаю, конечно, что ТОВАРИЩИ без вранья не могут, но что же они про детей “бывших”-то не вспоминают, которых никуда за проихождение не принимали, даже на биржу труда (вот хотя бы “Побеждённые” Римской-Корсаковой почитайте, если не верите)? Или что, на них как на детей врагов (я вообще-то думал, что “враги” и “дети врагов” – далеко не одно и то же, что у членов кумачовой секты своя логика, не зря они чеэсов тоже репрессировали) эти самые “права” не распространяются? Равноправие-то равноправие, но не для всех, поэтому опять получаются двойные стандарты, как всегда у ТОВАРИЩЕЙ?
З.Ы. И это я ещё не вспомнил про диссидентов и неформалов, которых тоже за любой чих сажали в психушки и выгоняли из вузов. Это ВОТ ТАК соблюдались права на всеобщее образование и свободу (хотя слова “совок” и “свобода” – это вообще-то антонимы, я всегда это знал) мышления?

Источник: Достало



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