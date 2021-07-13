 

В московском районе Кузьминки произошла массовая драка мигрантов

13.07.2021, 15:04, Разное
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В московском районе Кузьминки в ночь с 12 на 13 июля произошла драка, сообщает ТАСС со ссылкой пресс-службу ГУ МВД РФ по Москве.

«В полицию поступило сообщение о возможном конфликте между гражданами около станции метро Кузьминки. Прибывшими на место сотрудниками полиции и Росгвардии приняты меры по недопущению нарушения общественного порядка», — заявили там.

В пресс-службе добавили, что некоторые участники проишествия были доставлены в территориальные отделы полиции для разбирательства. В полиции не уточнили, сколько именно человек были задержаны.

СМИ оценивают число участников в пределах от нескольких десятков до около 200. Источник «Интерфакса» заявил, что драку устроили трудовые мигранты из Узбекистана и Кыргызстана «на почве личной неприязни». «Затем к обеим сторонам конфликта стянулись земляки и драка приняла массовый характер, перекинувшись на проезжую часть. В конфликте приняло участие порядка сотни человек», — уверил источник агентства.

Источник ТАСС уточнил, что не менее 15 участников драки были задержаны, несколько из них — госпитализированы.

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Источник: Новая газета



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