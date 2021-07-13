Сара Джессика Паркер и Кристин Дэвис на съемках продолжения “Секса в большом городе” в Нью-Йорке

В Нью-Йорке полным ходом идут съемки продолжения сериала “Секс в большом городе”, получивший название And Just Like That… (“История продолжается…”). Вчера был очередной съемочный день на Манхэттене, а в кадре работали Сара Джессика Паркер и Кристин Дэвис. Местные папарацци и жители Нью-Йорка в восторге, ведь так как многие сцены снимают на улице, то можно без труда вживую увидеть звезд любимого сериала.

Кэрри Брэдшоу, героиня Сары Джессики Паркер, в этот день снималась в двух образах. Сначала она появилась перед камерой в клетчатой юбке на кокетке и белой футболке, а позже – в бежевом платье и розовом легком пальто поверх него.

Сара Джессика Паркер Сара Джессика Паркер и Майкл Патрик Кинг

А Шарлотта Йорк была одета в голубую юбку в горох и белую блузку с рукавами-фонариками. В таком наряде героиня Кристин Дэвис выгуливала собаку. Кстати, многих интернет-пользователей удивило, что теперь у миссис Йорк бульдог, а не собаки породы Кавалер кинг-чарльз-спаниель.

Кристин Дэвис

Напомним, 9 июля в Нью-Йорке официально начались съемки продолжения сериала “Секс в большом городе”, который получил название “История продолжается…”. В объективы местных папарацци попали фрагменты одной из первых сцен, в которой происходит встреча героинь Сары Джессики Паркер и Синтии Никсон – Кэрри Брэдшоу и Миранды Хоббс.

Первый официальный кадр сериалаО том, что “Секс в большом городе” возвращается, стало известно в начале января, когда Сара Джессика Паркер, Синтия Никсон и Кристин Дэвис представили первый тизер продолжения сериала. Он состоит из кадров Нью-Йорка, где и проходит действие, а также записи в стиле Кэрри Брэдшоу – And Just Like That (“История продолжается…”). Известно, что новые серии будут посвящены отношениям Кэрри, Шарлотты и Миранды, но уже как жительниц Манхэттена старше 50 лет. Пока заявлено, что проект будет состоять из десяти получасовых эпизодов.

Будет интересно посмотреть, где и на каком этапе находятся героини, как на них повлияли изменения в обществе. У Миранды и Шарлотты дети уже подростки, а Кэрри пытается справиться с вызовами времени: зрители узнают, как она будет вести социальные сети, в какое русло направит свою карьеру… А еще это про возрождение Нью-Йорка, — сказала Сара Джессика Паркер, скрыв подробности сюжета.Среди тех, кто еще подтвердил свое участие в съемках, актер Джон Корбетт – его персонаж Эйдан, экс-возлюбленный Кэри, появится в нескольких эпизодах шоу. Также в сценарии появится новый второстепенный персонаж: согласно официальному синопсису, героя зовут Че Диас, он ведет популярный подкаст, постоянным гостем которого станет Кэрри. По описанию персонаж “забавный и не является сторонником какого-либо гендерного выражения”. То есть впервые в истории культового сериала на экране появится небинарный герой, человек, который не чувствует себя ни мужчиной, ни женщиной, и предпочитает, чтоб его называли нейтральным “они”. Ответственную роль квир-комика доверили актрисе Саре Рамирес.