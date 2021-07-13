 

Загрязнение воздуха может усугубить течение COVID-19

13.07.2021, 14:54, Разное
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Новое исследование было проведено в Детройте, который находится на 12-м месте в рейтинге городов с неблагополучной окружающей средой в США. Результаты были представлены на Европейском конгрессе по клинической микробиологии и инфекционным заболеваниям, передает Reuters.

Ученые из больницы Генри Форда проанализировали данные более 2 тысяч пациентов, госпитализированных с коронавирусной инфекцией в больницы Детройта. Они также собрали информацию о местах проживания всех участников исследования и данные Агентства по охране окружающей среды об уровнях загрязняющих веществ в атмосфере, в том числе озона, свинца и ультрадисперсных частиц PM2.5.

Результаты показали, что пациенты из наиболее загрязненных районов чаще нуждались в лечении в отделении интенсивной терапии и искусственной вентиляции легких. Каждое небольшое увеличение уровня ультрадисперсных частиц было связано с более чем трехкратным риском потребности в ИВЛ и двукратной вероятностью госпитализации в ОРИТ. При этом авторы исследования не обнаружили связи воздействия загрязненного воздуха с увеличением смертности пациентов. 

Ученые отметили, что им предстоит выяснить, как именно плохая экология связана с увеличением тяжести течения COVID-19, но предположили, что длительное воздействие загрязняющих веществ может ослабить иммунную систему, вызвать хроническое воспаление и снизить способность легких к самовосстановлению. Кроме того, ультрадисперсные частицы потенциально способствуют распространению патогена.

«Ключевой вывод нашего исследования заключается в том, что проживание в более загрязненном районе является независимым фактором риска тяжести течения COVID-19», — подчеркнули авторы исследования.



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