Израильскую COVID-вакцину испытают в Украине и Грузии

Министр обороны Израиля Бени Ганц выразил надежду, что сотрудничество по испытаниям вакцины поможет завершить ее разработку и сделает Израиль производителем собственного препарата. Препарат протестируют на десятках тысяч добровольцев.

Он добавил, что “коронавирус никуда не денется и останется еще на долгое время”.

Израильская вакцина на данный момент находится на второй стадии испытаний. В прошлом декабре Институт биологических исследований успешно завершил первый этап испытаний.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.

В июле Израиль заявил о снижении эффективности препарата от Pfizer/BioNTech в предотвращении симптомов COVID-19 до 64%, в то же время вакцина была на 93% эффективна против тяжелых случаев заболевания.

С начала эпидемии в Израиле подтвердили 847,1 тыс. случаев инфицирования коронавирусом, 730 – за последние сутки. Скончалось за весь период эпидемии в стране 6439 человек, отмечает NEWSru.co.il.

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