В Atlantic Council проведут дискуссию, посвященную реформам в Украине. В ней примет участие Яценюк
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Об этом сообщается на сайте Atlantic Council.
В ходе мероприятия будут говорить о том, “действительно ли президент Украины Владимир Зеленский намерен “продолжить курс реформ, начатый 2014 году”, какой прогресс Украины в этом вопросе сегодня, что будет дальше со страной, и могут ли эти изменения “подтолкнуть страну к членству в НАТО и ЕС, которое украинцы в большинстве поддерживают”, указано в анонсе.
С приветственным словом выступит ведущий эксперт Atlantic Council Дэниел Фрид, модератор – заместитель директора Евразийского центра Atlantic Council Мелинда Харинг.
В Facebook Киевского форума по безопасности сообщается, что Яценюк находится в Вашингтоне с 12 июля, последний день его поездки – завтра.
https://www.facebook.com/ksfopenukraine/posts/931292137416810
Дискуссия будет транслироваться онлайн на YouTube-канале Atlantic Council. Начало – в 18.30 по киевскому времени.
ВИДЕОВидео: AtlanticCouncil / YouTube
Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
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