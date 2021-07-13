В Atlantic Council проведут дискуссию, посвященную реформам в Украине. В ней примет участие Яценюк

Об этом сообщается на сайте Atlantic Council.

В ходе мероприятия будут говорить о том, “действительно ли президент Украины Владимир Зеленский намерен “продолжить курс реформ, начатый 2014 году”, какой прогресс Украины в этом вопросе сегодня, что будет дальше со страной, и могут ли эти изменения “подтолкнуть страну к членству в НАТО и ЕС, которое украинцы в большинстве поддерживают”, указано в анонсе.

С приветственным словом выступит ведущий эксперт Atlantic Council Дэниел Фрид, модератор – заместитель директора Евразийского центра Atlantic Council Мелинда Харинг.

В Facebook Киевского форума по безопасности сообщается, что Яценюк находится в Вашингтоне с 12 июля, последний день его поездки – завтра.

https://www.facebook.com/ksfopenukraine/posts/931292137416810

Дискуссия будет транслироваться онлайн на YouTube-канале Atlantic Council. Начало – в 18.30 по киевскому времени.

ВИДЕОВидео: AtlanticCouncil / YouTube



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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