В США лесные пожары охватили 10 западных штатов

По данным Национального межведомственного пожарного центра США, около 60 лесных пожаров случились в южных штатах от Аляски до Вайоминга. На Аризону, Айдахо и Монтану приходится более половины крупных активных пожаров.

В Северной Калифорнии несколько возгораний начались из-за ударов молний. За несколько дней тушения пожары удалось локализировать менее чем на 25%. Причины трудностей с погашением в сильных ветрах, жаркой погоде и низкой влажности. Из-за пожара более 3000 жителей отдаленных северных районов и соседней Невады получили распоряжении об эвакуации.

Happening #now #fire #california at pyramid lake on I5 pic.twitter.com/tl8OVV1wFd

— Nadine Yehya, Ph.D. (@yehya_nadine) July 9, 2021

Поступали сообщения о сожженных домах, но подсчет ущерба все еще проводился. Пожар уничтожил 362 км2 земли, в том числе в Национальном лесу Плумас.

MASSIVE FIRE: New mandatory evacuations were ordered across parts of Plumas County, California, as the Beckwourth Complex fire burned 24,525 acres. https://t.co/7ERMvX8nqv pic.twitter.com/oJNcL5h4JX

— ABC News (@ABC) July 10, 2021

Самый большой пожар в Соединенных Штатах произошел на границе с Калифорнией в юго-западном Орегоне. Пожар, который за выходные увеличился в несколько раз, угрожает примерно 2000 домам. На данный момент уже сгорели не менее семи жилых домов и более 40 других построек.

#WATCH -Strong, erratic winds fanned the flames of the Beckwourth Complex Fire in northern California, where it has burned more than 80,000 acres prompting evacuations in the area- * @ABC #Fire #California #News #BeckwourthComplexFire #SugarFire pic.twitter.com/ib5NJN5bdM

— Chaudhary Parvez (@ChaudharyParvez) July 12, 2021

Еще одно возгорание случилось в Национальном лесу Фремонт-Винема, недалеко от города Спраг-Ривер в округе Кламат. Он охватил площадь около 621 кв2. Этот пожар нарушил работу трех линий электропередачи, поставив под угрозу энергообеспечение всего штата Калифорния. Из-за этого оператор энергосистемы штата неоднократно обращался с просьбой о добровольном энергосбережении в вечерние часы.

Контекст:

Этим летом аномальная жара, как сообщает The Guardian, наблюдается в Северной Америке, Канаде, Швеции, Новой Зеландии и ряде других стран. Всемирная метеорологическая организация 1 июля сообщала о температурном рекорде для антарктического континента – +18,3 °C.

12 июля в США в районе Долины смерти зафиксировали одну из самых высоких температур на Земле – +54°C.

CBS News отмечает, что такая температура связана с эффектом так называемого “теплового купола”, вызванным высоким атмосферным давлением.

—