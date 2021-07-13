Фурса: Может, депутаты, выступающие против легализации каннабиса, будут ходить к стоматологу, который не пользуется обезболивающим?

На телеканалах проводят опрос, пора ли легализовать медицинский каннабис. Депутаты правящей партии сомневаются, допускать ли в Украине медицинский каннабис. Действительно, пришло время или нет?

Пришло ли время использовать анестезию при визите к стоматологу? Или нужно еще потерпеть, потому что время не пришло?

Может, кто-то из депутатов предпочел бы ходить к стоматологу, который не пользуется обезболивающим? Есть желающие?

А почему же тогда депутаты еще думают, обеспечивать ли лекарствами миллион человек, которые сейчас не имеют к ним доступа и страдают?

Разница же в том, что к стоматологу попадают все. А вот медицинский каннабис нужен лишь отдельной группе людей. Большой, но отдельной. И депутаты могут в нее не попадать. И поэтому у них возникают вопросы. И поэтому у журналистов вопросы. Когда тебе не больно, то может, можно еще подождать? Еще же не пришло время? Надо еще подумать. Так же легко думать, когда болит не у тебя…

И да, медицинский каннабис – это не наркотик. Это не легализация наркотиков. И бесит, когда противники легализации прикрываются этими аргументами, лицемерно продолжая страдания людей. И делают это просто потому, что, как любые популисты, предпочитают паразитировать на мифах. Сначала они паразитировали на мифе, что китайцы вывезут родную землю, и сдерживали развитие экономики страны. Сейчас они паразитируют на мифе, что медицинский каннабис – это наркотик, оставляя людей страдать от боли. Это позорная практика.

И почему не удивляет, что люди, которые пугают нас страшным Западом, выступают за продолжение боли для людей, которые нуждаются в медицинском каннабисе? И почему не удивляет, что люди, которые защищают коррупционный суверенитет, блокируя судебную реформу, это те же люди, которые не прочь продолжить страдания людей?

Почему “русский мир” идет всегда рядом с лицемерием и пренебрежением к боли других людей? Может, потому вкусное мороженое для них оправдывает ГУЛАГ? Может, потому ускоренная индустриализация для таких людей оправдывает Голодомор?

Это вопрос ценностей. Это не о деньгах. Это о пренебрежении к человеку. И к его боли.

Они всегда предлагают еще потерпеть. Еще подождать. И не важна боль. Особенно, когда это чья-то чужая боль.

Источник: Sergey Fursa / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

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