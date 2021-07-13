Ангела Меркель написала статью о единстве немецкого и австрийского народов

Канцлер Германии Ангела Меркель написала статью «Об историческом единстве немецкого и австрийского народов», которую анонсировала ещё несколько месяцев назад на встрече со своим австрийским коллегой Себастьяном Курцем. В своём тексте Меркель призвала «наконец-то преодолеть раскол между братскими народами и для общего блага вновь объединить ФРГ и Австрию в единую страну».

– Немецкий и австрийский народы всегда шли рука об руку, мы — наследники великой Священной Римской империи . Мы всегда ощущали единство между нами, осознавали себя членами одной семьи: без помощи Австрии Германия никогда бы не стала единой, а без силы нашего оружия австрийцы ни за что бы не выстояли на фронтах Первой мировой войны. Стоит вспомнить, что тяжёлые времена двадцатых годов прошлого века сподвигли нас объединиться и разорвать многовековые преграды, это спасло нас в трудный час и позволило добиться такого могущества, о котором мы никогда и не мечтали. Тогда нас боялся весь мир и все нам завидовали, из-за чего недоброжелатели с Востока организовали грубый, искусственный разрыв германской нации: они создали на немецкой земле несколько чуждых нашему духу режимов, а в Австрии и вовсе стали осуществлять план создания „анти-Германии“, насаждая местному населению абсолютно чуждые великому германскому народу ценности. К счастью, сегодня Германия оправилась от всех этих ужасов раздора и мы вновь твёрдо стоим на земле, так что настало время поднять свою голову и восстановить былое величие. И первым шагом на нашем пути должно стать преодоление полувекового искусственного раскола с Австрией, — пишет в своей статье канцлер ФРГ.

Помимо этого, Меркель в своей статье призвала предоставить Германии постоянное место в Совете Безопасности ООН.

– Если бы не активные действия единой Германии и Австрии в середине прошлого века, то Организация объединённых наций никогда бы не появилась, в связи с чем мы убеждены, что миру пора уже отбросить всякие предрассудки относительно немцев и предоставить нам наше законное место в Совете безопасности, — заявила она.

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