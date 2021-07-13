 

Опубликованы характеристики нового смартфона Motorola One 5G UW Ace

13.07.2021, 14:50, Новости дня
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Инсайдеры слили в сеть почти всю информацию о новом смартфоне Motorola One 5G UW Ace, который, разумеется, еще не был официально представлен производителем.

Как стало известно, в гаджете будет установлен довольно-таки большой экран размером 6,7 дюйма. Никого не удивил и тот факт, что на дисплее изображение будет отображаться в стандарте Full HD+. Выпускать сегодня смартфоны с худшими параметрами не решается ни один уважающий себя производитель электроники.

Также источники сообщают о наличии основной камеры с тремя датчиками (главный – на 48 Мп) и фронтальной камеры на 16 Мп. Процессор Snapdragon 750G обеспечит оперативную память в объеме 4 Гб. Объем накопителя здесь составит 64 Гб. Предусмотрено зарядное устройство на 20 Вт к батарее емкостью 5000 мАч.



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