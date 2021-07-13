Появилась цветная электронная бумага

Как стало известно из достоверных источников, ученые уже сумели создать цветную электронную бумагу, работающую без искусственной подсветки. По словам специалистов, это настоящий технологический прорыв.

Дело в том, что обычная электронная бумага, которая не требует большого количества энергии, используется в так называемых читалках. Там она черно-белая. Но ничего более и не нужно, чтобы отображать печатный текст.

Есть цветной аналог, но он требует отдельной подсветки и хорошо работает только в затененных местах, например, в помещениях. Но теперь создан еще один тип бумаги – цветной, которая отображает всю цветовую гамму, используя обычный рассеянный свет. Вскоре данное изобретение должны представить официально, сообщают источники.