Заболевания глаз могут указывать на риск инсульта и развитие деменции

Эксперты из компании HealthDay, расположенной в Коннектикут в США, нашли заболевание глаз, которое может указывать на повышенный риск инсульта и развитие деменции. Речь идёт о ретинопатии.

Данное заболевание встречается у пожилых людей и оно неизменно приводит к негативному изменению зрения. Человеку становиться сложнее читать и распознавать объекты разных форм на большом расстоянии. Чаще всего ретинопатия является следствием другого заболевания. В подавляющем большинстве это диабет или высокое артериальное давление, в результате чего повреждаются мелкие сосуды на сетчатке, тем самым блокируя часть получаемого света. Исследователи провели анализ среди пожилых респондентов и выяснили, что у пациентов с ретинопатией гораздо выше риск сердечных заболеваний. У всех вероятность инсульта была на 70% больше, чем у других граждан аналогичного возраста без трудностей со зрением. Помимо повышения риска сердечно-сосудистых болезней, заметно ухудшается память, что в будущем может привести к развитию деменции.

Эксперты отметили, что проблемы с запоминанием и повышенный риск инсульта негативно сказываются на продолжительность жизни. В целом, при изучении организма пациентов, риск смерти в течение 10 лет у них был в два или три раза больше, чем у людей без жалоб на состояние глаз и остроту зрения.

Источник: ufatime.ru