Ученые: Ферментированные продукты повышают иммунитет и снижают воспаление

Ученые из США провели исследование, в процессе которого выяснили, какая польза кроется в ферментированных продуктах. Выяснилось, что они способны повысить иммунитет, снизить воспаление и увеличить разнообразие микробиоты.

Специалисты, представляющие Стэнфордскую школу медицины, решили проверить, какое влияние на организм человека оказывают еда, содержащая большое количество клетчатки и ферментированные продукты. В исследовании приняли участие 36 взрослых людей. Добровольцев специалисты разделили на две группы. Одна из них питалась кефиром, йогуртом, овощами, чайным грибом, кимчи и рассольными напитками. Все эти элементы относятся к ферментированным продуктам. Представители другой группы в рационе имели орехи, бобовые, цельнозерновые, семена, фрукты и овощи, так как в них большое содержание клетчатки.

До и после исследования у испытуемых брали анализы стула и крови. Оказалось, что у участников первой группы снизился показатель воспалительных белков. Кроме этого, у них увеличилось разнообразие микробов кишечника. Добровольцы из второй группы такими результатами похвастаться не могли. Специалисты пришли к выводам, что употребление ферментированных продуктов снижает риск сахарного диабета, сердечно-сосудистых болезней и онкологических заболеваний.

Источник: ria.ru