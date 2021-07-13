Тембр голоса мужчины влияет на его отношения с женщинами

Исследователи из Китая установили, что тембр мужчины оказывает влияние на его отношения с женщинами. Низкие показатели голоса, как правило, препятствуют появлению сильной зависимости и привязанности.

Группа учёных из Сычуаньского педагогического университета в Чэнду провела эксперимент с участием 218 студентов. Всех попросили пройти анкетирование, в котором изучалась их степень привязанности к своим партнёрам. После этого все респонденты должны были сказать несколько фраз в микрофон, чтобы эксперты могли получить данные о тембре голоса мужчин и женщин. По итогу эксперимента оказалось, что низкий голос мужчины указывает на разлад в отношениях из-за меньшей привязанности к своему партнёру и меньшим уровнем увлечённости.

Учёные считают, что подобные результаты являются следствием мужского гормона тестостерона. Как правило у мужчины с низким голосом количество вещества намного выше, что может приводит к более серьёзным последствиям. В частности, такие мужчины реже других используют в общении с противоположным полом позитивную и добрую модель поведения, чем могут отталкивать потенциальных партнёров. Примечательно, что тембр голоса у женщин совершенно никак не влияет на их уровень привязанности и отношения в целом.

Источник: ufacitynews.ru