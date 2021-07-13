В Германии назвали условие запуска «Северного потока – 2»

Строительство «Северного потока – 2» и его эксплуатация одобрены компетентными ведомствами Германии, запуск проекта возможен после того, как эксперты подтвердят соответствие выполненных работ всем нормам, сообщили в министерстве энергетики, инфраструктуры и цифровизации земли Мекленбург – Передняя Померания.

«Как строительство, так и эксплуатация газопровода «Северный поток – 2» одобрены компетентными ведомствами – Федеральным ведомством судоходства и гидрографии в Гамбурге и Горным управлением в Штральзунде. Первая нитка уже готова, строительство второй продолжается. Для оставшихся работ и возможной эксплуатации трубопровода не требуется новых разрешений вышеназванных ведомств», – указали в региональном министерстве, передает ТАСС.

В то же время в ведомстве отметили, что «запуск последует только после того, как признанные эксперты подтвердят, что строительство трубопровода соответствовало нормам».

Ранее сообщалось, что работы по «Северному потоку – 2» будут завершены в конце августа, сейчас трубопровод построен на 98%. В настоящее время проект проходит процесс технической экспертизы и приемки.