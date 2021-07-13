Россиянам предрекли «махровую жару»

Европейскую часть РФ и Дальний Восток на следующей неделе ожидает очень жаркая погода, в Сибири же будет холодно, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Распределение аномалий температуры на ближайшую неделю. Очень жаркая погода. Не просто красным, а махрово-красным цветом окрашена территория Европейской части России. На 8-9 градусов температура выше нормы. На Дальнем Востоке температура тоже очень высокая, причем не только на юге, но и на севере», – цитирует его РИА «Новости».

По его словам, в Западной Сибири, на востоке Уральского федерального округа и на западе Красноярского края будет «мешок холода», там температура будет ниже нормы на 4-6 градусов.

Ранее Вильфанд рассказал, что температура, превышающая норму на 8-9 градусов, держится в Москве уже восемь дней, это можно назвать «тепловым стрессом».