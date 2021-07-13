В бундестаге назвали цели визита Зеленского в Берлин

«Киеву нужно договариваться о продолжении дотаций со стороны Берлина после прихода нового правительства в Германии в сентябре», – сказал газете ВЗГЛЯД депутат бундестага Вальдемар Гердт, комментируя прошедшую в Берлине встречу президента Украины Владимира Зеленского и канцлера Германии Ангелы Меркель.

«Владимир Зеленский встретился с Ангелой Меркель, чтобы «поздороваться», еще раз напомнить, что «мы вроде как друзья». Диалог всегда лучше, чем его отсутствие. Также Киеву теперь важно договариваться, чтобы дотационные потоки Германии в сторону Украины не иссякли вместе с приходом нового правительства в сентябре», – отметил депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Вальдемар Гердт.

Говоря о «Северном потоке – 2», собеседник указал на то, что некоторые силы «превратили трубу в предмет политического торга». «Но это неправильно. РФ выгодно продавать газ, а что касается Германии, то «Северный поток – 2» не в полной мере удовлетворит наши потребности в газе. Поэтому ни Москве, ни Берлину нет смысла отказываться от этой трубы, только если она не будет использоваться как элемент шантажа», – убежден политик.

«Именно поэтому Украина так себя ведет, – полагает Гердт. – Она опасается не прекращения поставок газа через свою территорию, а исчезновения элемента политического давления на Москву и Берлин». «Однако, этому давлению следует исчезнуть», – считает депутат бундестага. – В нормальных бизнес-отношениях не должно быть элемента шантажа, давления и подобных политических манипуляций».

Напомним, накануне в Берлине прошла встреча президента Украины Владимира Зеленского и канцлера Германии Ангелы Меркель. Стороны обсудили вопросы урегулирования ситуации в Донбассе, строительство «Северного потока – 2», против которого выступает Украина, проведение реформ и борьбу с коррупцией, сообщает «РИА Новости».

Владимир Зеленский заявил, что остался доволен результатами встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель, несмотря на расхождение взглядов по строительству «Северного потока – 2».

Канцлер ФРГ Ангела Меркель перед встречей с президентом Украины Владимиром Зеленским сообщила о том, что Германия серьезно относится к тревоге Киева относительно будущего транзита газа и будет добиваться сохранения роли Украины в этой сфере. По ее словам, Берлин постоянно будет четко заявлять о том, что «Северный поток – 2» «не является заменой» транзиту, пишет ТАСС.

Она уточнила, что данная проблематика будет обсуждаться и в ходе ее встречи с президентом США Джо Байденом на текущей неделе.

Она также выразила надежду на то, что следующий канцлер Германии, которого определят по итогам выборов в Бундестаг 26 сентября 2021 года, выполнит данные Киеву обещания о продолжении транзита.