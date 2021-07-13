К дню города испекут пирог-великан
 

К дню города испекут пирог-великан

13.07.2021, 14:22, Новости
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Пирог длиной 950 сантиметров и весом почти сто килограммов испекут к юбилею Рыбинска.

Изделие оформят узнаваемыми городскими достопримечательностями. Увидеть и попробовать юбилейный пирог горожане смогут на площадке гастрономического фестиваля, который развернётся 7 августа на улице Стоялой.

Пирог к юбилею Рыбинска станет четвертым по счету кулинарным изделием-великаном, который выпекали городские пекари и кондитеры к разнообразным праздникам. В этот раз кулинарный гигант будет из сдобного и пряничного теста с сезонной начинкой – черничным конфитюром.

– Украшением для пирога-гиганта станут выпеченные из теста городские достопримечательности: монумент «Волга», собор, Волжский мост, логотип 950-летия Рыбинска. Над созданием и украшением произведения кулинарного искусства будут работать четыре предприятия – пекарня «Ильинка», кондитерский цех Бахарева, ООО «РТ – Питание»», кафетерий «Пять минут счастья», – отметила Элина Абрамович, начальник отдела потребительского рынка товаров и услуг.

Попробовать юбилейный пирог жители города смогут на площадке гастрономического фестиваля празднования Дня города. Организаторы планируют установить за него символическую стоимость, а вырученные средства направить на благотворительность.

Пресс-служба администрации города Рыбинска




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