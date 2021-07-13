 

«Ваши ожидания — это ваши проблемы»: не забившие пенальти англичане назвали причины своей неудачи

13.07.2021, 20:07, Разное
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В интернете опубликовали кадры ожесточённого спора главного тренера сборной Англии по футболу Гарета Саутгейта и не забивших пенальти игроков: Букайо Сака, Маркуса Рэшфорда и Джейдона Санчо.

По мнению футболистов, ответственность за промахи лежит не на них самих, а на самом главном тренере и болельщиках.

Ваши ожидания — это ваши проблемы– Ради вас Рахим [Стерлинг] три недели тренировал нырок в штрафную. Вы вообще понимаете, что за вас просили важные люди, а вы их подвели? Борис Джонсон поставил 25 мест своей партии в парламенте на победу сборной, а принц Гарри обещал развестись со своей женой в случае победы. Англия впервые играет в финале за 55 лет, и теперь ей придётся ждать столько же. Вы понимаете, что Её Величество может не дожить до следующего финала? — обратился к игрокам Саутгейт.

Однако нападающий сборной Англии Маркус Рэшфорд ответил тренеру.

– Ваши ожидания—это ваши проблемы. Как Вы смели выпустить нас именно на серию пенальти, зная, что итальянский вратарь всегда берёт пенальти только от темнокожих? Вы специально хотели нас унизить. К тому же мы не просили вас выпускать нас на замену прямо перед серией пенальти. Вы это сделали прямо за нас, в то время, как мы не хотели их бить. Какое право вы имеете решать в XXI веке за темнокожих? —заявил Рэшфорд.

После опубликования ролика в сеть Футбольная ассоциация Англии осудила слова игроков и выпустила заявление, где пообещала пристроить не забивших пенальти англичан садовниками в Букингемском дворце.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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