 

В Великобритании анонсировали отмену всех ограничений 19 июля

13.07.2021, 13:58, Новости дня
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Однако он предостерег, что необходимо действовать “осторожно”, так как пандемия еще не закончилась: призвал и в дальнейшем носить маски в общественном транспорте и на массовых собраниях. 

Ночным клубам разрешат открыться впервые с марта 2020 года, также будут снять все ограничения по вместимости на массовых мероприятиях.

Кроме того, больше не будет никаких ограничений на количество людей, которые могут встречаться. Снимут и правило социальной дистанции. 

Требование самоизолироваться, если с таким требованием с гражданами свяжутся местные представители здравоохранения, останется в силе до 16 августа. После этой даты его ослабят для полностью вакцинированных людей и для лиц моложе 18 лет. При этом, если у кого-то окажется положительный результат теста на коронавирус, он все равно будет обязан по закону самоизолироваться.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, в Великобритании за время эпидемии подтвердили 5,2 млн случаев COVID-19, умерли 128,7 тыс. человек. Население страны составляет 66,7 млн человек.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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