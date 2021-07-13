 

Зеленский: Русский язык – не собственность России

13.07.2021, 13:58, Новости дня
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“Мы находимся в такой сложной ситуации, в войне. Мы понимаем, какое напряжение вызывает все, что связано с Россией и русским языком. Хотя я считаю, что русский язык – не собственность России”, – сказал президент.

Президент привел личный пример о споре в Днепропетровской области с людьми, которые говорили, что “украиноязычные воевали с русскоязычными”.

По его словам, языковым вопросом манипулирует Российская Федерация.

“Россия постоянно ищет, где там кто-то наехал на русский язык, как бы это подсветить, подчеркнуть, еще раз намекнуть о расколе в Украине, что тут не война, а гражданская война. О защите русскоязычных. В таких вещах надо быть очень осторожными”, – заявил Зеленский.

Контекст:

В 2012 году в Украине был принят закон “Об основах государственной языковой политики” (известный как закон Колесниченко – Кивалова), который существенно расширял использование не государственных языков в стране.

В период действия закона статус регионального русский язык получил, по данным “Обозревателя”, в девяти областях – Херсонской, Донецкой, Запорожской, Луганской, Харьковской, Николаевской, Одесской, а также в Севастополе и АР Крым.

23 февраля 2014 года Верховная Рада отменила закон Колесниченко – Кивалова, а в 2018 году Конституционный Суд Украины постановил, что принятие этого закона не соответствовало процедуре рассмотрения законопроектов Верховной Радой.

С февраля 2014 года органы местного самоуправления начали отменять решения о статусе русского языка как регионального. Так, 20 октября 2014-го его отменил Херсонский городской совет, сообщало издание “Херсонские вести”, в ноябре 2018-го – Харьковский областной совет. Горсовет Николаева 20 мая 2021 года рассматривал этот вопрос, но не смог отменить свое решение.

В других городах и регионах, в частности в Одесской области, Запорожье, Запорожской области, Николаевской области, старые решения местных советов отменяли суды.

По состоянию на конец мая решения местных советов относительно русского языка еще не отменили в отдельных населенных пунктах четырех областей – Днепропетровской, Луганской, Николаевской и Одесской. В некоторых населенных пунктах Одесской и Черновицкой областей статус регионального присвоен также болгарскому, гагаузскому, молдавскому и румынскому языкам.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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