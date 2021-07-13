 

Признак во рту указывает на повышенный риск наступления сердечного приступа

13.07.2021, 13:54, Разное
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Ученые заявили, что на приближение сердечного приступа может говорить определенный признак во рту. В данном случае речь идет о парадонтите. Люди, имеющие данную проблему, чаще подвергаются развитию сердечно-сосудистых заболеваний.
Существует очень много факторов риска наступления сердечного приступа. К ним относится высокое артериальное давление, возраст, генетика, повышенный уровень холестерина. В то же время присутствуют и менее очевидные условия, способные определять вероятность появления данного опасного состояния.

Результаты лонгитюдного исследования показали, что существует связь между воспалением десен и артерий. Все это может вызывать сердечный приступ и другие опасные заболевания. В эксперименте специалистов приняли участие 304 человека. Все испытуемые прошли томографию артерий и десен на старте научной работы, повторное исследование проводилось через четыре года. За это время у 13 человек развились серьезные сердечно-сосудистые заболевания. Оказалось, что наличие воспаления пародонта тесно связано с наступлением сердечного приступа.

Авторы исследования отметили, что данная проблема в ротовой полости способна активизировать клетки, передающие определенные сигналы через костный мозг. Таким образом, воспаляются артерии.

Источник: www.eatthis.com



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