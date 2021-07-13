 

Ксения Собчак высказалась о возможности своего переезда за границу

13.07.2021, 13:54, Разное
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Популярная ведущая и журналист Ксения Собчак прокомментировала свой возможный переезд за границу. Она заявила, что смогла бы навсегда покинуть РФ в случае начала какой-нибудь масштабной революции.
Юлия Бордовских пояснила приняла решение о возвращении в Москву после нескольких лет, проведенных в США. Собчак в ходе разговора заявила, что ей было бы довольно трудно принять решение о переезде. Ведущая назвала отрицательные стороны эмиграции. Людям приходится оставить родной дом, друзей, перестать посещать любимые места и говорить на русском языке.

Отдельно Собчак отметила крайнюю важность для человека языковой среды. Ведущая считает очень ценным уметь чувствовать родной язык. Юлия Бордовских полностью согласилась с мнением Ксении Собчак, пишет портал «Политэксперт».



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