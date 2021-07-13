Ученые связали появление фосифна в атмосфере Венеры с действующими вулканами

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13.07.2021, 13:54, Разное
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Исследователи космического пространства связали появление фосфина в верхних слоях атмосферы Венеры с действующими вулканами на её поверхности. Подобная теория может в корне поменять представления об этой планете.
Изначально фосфин связывали с процессом жизнедеятельности бактерий, которые присутствуют и на Земле. Именно это стало причиной появления теорий, что на Венере возможна жизнь в верхних слоях атмосферы. Профессор физических наук Джонатан Лунина считает, что человечество неправильно истолковало полученные данные. В частности, обнаруженный фосфин говорит о биологии планеты, а о геологии. При извержении вулкана на поверхность выбрасывается огромное количество фосфида. Он же, вступая в реакцию с серной кислотой на Венере, образует новый элемент – фосфин. Таким образом найденные учёными свидетельства жизнедеятельности бактерий могут указывать на вулканическую активность Венеры.

Данные утверждения косвенно подтверждают и другие наблюдения за планетой в прошлом. Руководители орбитальной миссии Pioneer Venus (NASA) замечали повышение диоксида серы в 1978 году. Аналогичное событие на Земле зафиксировано ещё в 1883 году, когда произошло мощное извержение вулкана Кракатау. Несмотря на это, необходимо больше данных, чтобы подтвердить или опровергнуть теорию взрывного вулканизма на Венере. Это возможно сделать только с помощью космических аппаратов на орбите планеты, которые смогут передать данные о состоянии поверхности.

Источник: ria.ru



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