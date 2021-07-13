Авиаэксперт сказал, какой принципиально новый военный самолет представят на МАКС-2021

Принципиально новый военный самолет, который собираются презентовать на МАКС-2021, скорее всего будет легким многоцелевым истребителем, который составит конкуренцию американскому F-35 и заменит советский МиГ-29, сказал газете ВЗГЛЯД глава аналитической службы агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев.

В пресс-службе Ростеха рассказали, что в первый день работы Международного авиационно-космического салона МАКС-2021, который традиционно пройдет в городе Жуковский, Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК, входит в Ростех) намерена презентовать принципиально новый военный самолет.

«Мы видим, что создателям самолета удалось сохранить интригу до самого последнего момента. Сейчас нам неизвестен ни его облик, ни его характеристики, по крайней мере публично ничего из этого не озвучено и не продемонстрировано. Поэтому все то, что мы можем видеть, это по большому счету небольшие элементы, которые представлены в видеоролике, и какая-то обрывочная информация, которая публиковалась о разработках нового многоцелевого истребителя», – говорит Пантелеев.

Прежде всего речь идет действительно о многоцелевой машине, продолжает эксперт, которая будет способна наносить удары по наземным целям и в то же время вести воздушные бои. Кроме того, он обращает внимание на то, что в ролике делается акцент на том, что это экспортно-ориентированная модель, которая будет конкурировать на мировом рынке с американским самолетом F-35.

«Очень короткое и малоинформативное изображение в тот момент, когда самолет летит над водной поверхностью, и отражается его профиль. Это дает возможность сделать вывод, что это самолет с интегральной компоновкой фюзеляжа. В целом, скорее всего это будет машина, выполненная с использованием всех актуальных технических решений, снижающих заметность в радиолокационных и других диапазонах. Подводя итог, это будет легкий многоцелевой самолет-истребитель, наш ответ F-35, и, в каком-то смысле, замена советскому самолету МиГ-29, который сейчас стоит на отечественном вооружении», – считает эксперт.

По мнению собеседника, премьера нового военного самолета скорее всего станет самым обсуждаемым событием и может очень серьезно отвлечь на себя внимание от других новинок. Хотя тот формат, который будет использоваться, скорее всего видеопрезентация, материалы которой разместят на сайтах, вполне позволят подробно изучить модель, но увидеть все своими глазами на фестивале массовым посетителям будет очень интересно.

«Из других, в общем-то, пассажирский МС-21 с двигателями ПД-14 отечественной разработки – это, безусловно, важная новинка, которая, думаю, также будет по достоинству оценена и посетителями, и прессой. Если говорить о других новинках, то интересно будет посмотреть на регионального турбовинтового Ил-114-300, который совершил свой первый полет в прошлом году, легкий многоцелевой самолет «Байкал» (ЛМС-901), который будет также впервые представлен на МАКС, ну и несколько разработок наших ученых: летающая лаборатория с гибридной силовой установкой. Ожидается как ее статичный показ на стоянке, так и участие в летной программе», – заключил Пантелеев.

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что глава государства Владимир Путин намерен посетить в этом году авиасалон МАКС-2021, который пройдет с 20 по 25 июля в подмосковном Жуковском.