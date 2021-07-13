Путин направил президенту Ирака соболезнования в связи с пожаром в больнице

Президент РФ Владимир Путин направил президенту Ирака Бархаму Салеху соболезнования в связи с трагическими последствиями пожара в больнице города Насирия.

«Уважаемый господин президент, примите искренние соболезнования по поводу трагических последствий пожара в больнице города Насирия. В РФ разделяют скорбь тех, кто потерял своих родных и близких в результате этого бедствия, и надеются на скорейшее выздоровление всех пострадавших», – говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

Ранее сообщалось, что число погибших при пожаре в больнице для инфицированных COVID-19 в городе Насирия в провинции Ди-Кар на юге Ирака достигло 64.

Напомним, по предварительной информации, пожар в больнице «Имам Хусейн» начался из-за взрыва баллона с кислородом. Ранее во вторник СМИ сообщили, что жертвами пожара стали 60 человек.