 

Вильфанд заявил о росте числа опасных погодных явлений в 2021 году

13.07.2021, 13:48, Новости дня
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Метеорологи зафиксировали в РФ 574 опасных метеорологических явления в первом полугодии 2021 года. Это на 18% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По его словам, речь идет об очень сильных дождях, обильных снегопадах, изнурительной жаре и аномальном холоде. «В первом полугодии 2021 года на территории РФ зафиксировано 574 опасных метеорологических явления. <…> Оказалось, что это на 18% больше, чем в прошлом году. В прошлом году было 487 опасных явлений», – передает ТАСС слова Вильфанда.

Ранее ученые предупредили о росте рисков пожаров в Сибири и на Дальнем Востоке.



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