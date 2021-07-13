Вильфанд заявил о росте числа опасных погодных явлений в 2021 году

Метеорологи зафиксировали в РФ 574 опасных метеорологических явления в первом полугодии 2021 года. Это на 18% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По его словам, речь идет об очень сильных дождях, обильных снегопадах, изнурительной жаре и аномальном холоде. «В первом полугодии 2021 года на территории РФ зафиксировано 574 опасных метеорологических явления. <…> Оказалось, что это на 18% больше, чем в прошлом году. В прошлом году было 487 опасных явлений», – передает ТАСС слова Вильфанда.

Ранее ученые предупредили о росте рисков пожаров в Сибири и на Дальнем Востоке.