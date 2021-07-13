 

Как во Франции: в Кремле высказались об ужесточении мер по вакцинации

13.07.2021, 13:46, Разное
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Во Франции вводят обязательную вакцинацию для медиков и всех трудящихся в больницах. Кроме того, в заведениях общественного питания, торговых центрах, самолетах и поездах будет необходим санитарный пропуск, подтверждающий вакцинацию или свидетельствующий об отрицательном результате теста на коронавирус. Совсем скоро пропуск будет нужен и при посещении парков, фестивалей и спектаклей.

Дмитрий Песков не исключил вероятность развития подобного сценария и в России. Он отметил, что данные меры доказывают свою эффективность по примеру других стран.

Вместе с тем, официальный представитель Кремля добавил, что необходимо учитывать нюансы в зависимости от динамики развития пандемии в каждом регионе и государстве. Также пресс-секретарь Владимира Путина заявил, что, к сожалению, такие жесткие антиковидные меры могут стать безальтернативными.

Дмитрий Песков добавил, что пока решений о вакцинации по аналогии с Францией на федеральном уровне в России не
принималось. Однако в некоторых регионах уже начинают вводить подобные меры.



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