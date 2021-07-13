“Эхо Москвы” и Шендерович могут заплатить по 5 млн рублей за свои высказывания

Евгений Пригожин предъявил

исковое заявление к радиостанции, а также Евгению Белоганову, Алексею Венедиктову,

Виктору Шендеровичу и Виталию Рувинскому. Речь идет о защите чести, достоинства

и деловой репутации и компенсации морального вреда за несоответствующие

действительности высказывания Шендеровича в адрес бизнесмена. Евгений Пригожин

в исковом заявлении ссылается на то, что журналисты могли отредактировать

информацию при опубликовании текста радиоэфира, но осознанно разместили

порочащие заявления без проверки данных на подлинность. По информации

пресс-службы, заявления были озвучены в прямом эфире радиостанции “Эхо Москвы”

в Сети.

Евгений Пригожин требует

удаления упомянутых сведений из общего доступа, опровержения информации

высказываний и взыскания компенсации морального вреда в размере 10 млн рублей –

5 млн от Шендеровича, а второй половины от ЗАО “Эхо Москвы”.

Ранее предприниматель подал иск в суд к сотрудникам радиостанции

за распространение недостоверной информации с требованием удалить материалы или

выплатить штраф в размере 200 тыс. рублей за отказ это сделать. Заявление

направлено в столичный Пресненский районный суд.